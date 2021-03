ARVUSTUS | Eesti üks omanäolisemaid muusikuteduosid viib sõidule lendava vaibaga

Selle plaadi meeleolu sobib kevadega. Loodus hakkab talveunest virguma ja pimedusest väsinud inimesed teevad kevadpäikeses esimesi uimaseid, hämmeldunud samme. Siil pistab nina lehehunniku alt välja, karu urahtab ja teeb silma lahti, putukad hakkavad metsa all ringi sagima. Ja kuskil taustal on juba aimus suvest, põhjamaade kõige maagilisemast ajast. Rannaliiva kaevumine, päikeseloojangul merre sukeldumine, videviku metsakohin – see kõik pole enam kaugel.