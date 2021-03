Monika Haukanõmm: valid paindliku elu – ei jaksa eakana üüri maksta. Lahendus oleks ühistuline fond

Me vaidleme juba pikalt pensionisammaste üle – kui palju teine sammas tulevast pensioni kasvatab, kas sambast loobujad kaotavad või võidavad jne. Kuid tähelepanuta on jäänud üks teine teema, mis mõjutab inimeste väärika vananemise võimalusi veelgi enam. Eriti terav on see probleem suurtes linnades.

Tallinna praegune eakas on sageli suure paneelmaja korteri ainus elanik, kellel on raske oma pensionist kommunaalarveid tasuda. Kuigi sageli on üksi jäänud eaka inimese käsutuses tõesti liiga suur korter üle jõu käivate arvetega, elab praeguste pensioniealiste põlvkond õnneks valdavalt siiski erastatud korterites. Praegused noored ja keskealised, kelle eluase on pangalaenuga soetatud, saavad samuti oma maksed eeldatavasti enne vanaduspäevi tasutud.

Kuid on suur hulk inimesi, kes elab üürikorterites ja kellel pensioniikka jõudes isiklikku kinnisvara ei ole.