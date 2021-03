Sputniku-avantüür maksis Slovakkia peaministrile koha, ostetud vaktsiini pole seni käiku lastud

Andestav liigutus

Seni oli Matovič lubanud uue valitsuse moodustamisega nõustuda üksnes siis, kui ametist loobuvad ka tema rivaalid nagu koalitsioonipartei SaS esimees, majandusminister Richard Sulik. Partnerid pidasid seda nõudmist vastuvõetamatuks ja pühapäeval Matovič loobus sellest, põhjendades sammu kristliku meeleparandusega. „Püha paastunädala eelõhtul otsustasin teha andestava liigutuse inimestele, kes minu tagasiastumist nõuavad,” ütles peaminister. Ülejäänud kolm koalitsiooniparteid väidavad, et on pakutud vangerdusega nõus.

Valitsusliit läks lõhki märtsi alguses, kui Matovič teatas koalitsioonipartnerite üllatuseks, et on tellinud kaks miljonit doosi Vene vaktsiini Sputnik V. Ministrid väljendasid pahameelt, et ost tehti Euroopa ravimiameti heakskiitu ära ootamata. Majandusminister Sulik ja läinud nädalal koos temaga tagasi astunud välisminister Ivan Korčok süüdistasid peaministrit Venemaa hübriidsõja toetamises. Esimese tarnega toodi Slovakkiasse 200 000 vaktsiinidoosi, tekkinud skandaali tõttu tõmmati edasistele saadetistele pidurit. Seni saadud Sputniku doose pole kasutatud, sest Slovakkia ravimiamet pole selleks vajalikku eriluba andnud. 11. märtsil lahkus ametist plaaniga seotud tervishoiuminister ja Matoviči parteikaaslane Marek Krajčík, kuid koalitsioon nõudis ka hanget endiselt õigustava peaministri tagasiastumist.