Reisimine muutunud maailmas. Kuidas kogeda äärmist vabadust piirangute ajastul?

Cabo de la Vela, Colombia. Colombia põhjatipus Guajira poolsaarel elav põlisrahvas vajuud on kuulsad kogu Lõuna-Ameerikas – hispaanlased ei suutnud neid ega nende külasid kunagi alistada. Vajuud elavad hea meelega edasi oma esivanemate maal, millel on peale päikese, liiva ja tuule vähe pakkuda. Kui kunagi tähendas see kasinat elu, siis nüüd on lohesurfarid valmis läbi kõrbe sinna kohale ekslema, et päevade kaupa merel kihutada ja õhtul rannas kalarestoranis vaadata, kuidas öises taevas Kariibi mere kohal tähed ükshaaval süttivad.

Foto: Silvia Pärmann