RAAMATUBLOGI: Kümnendite tagune tapatöö, õigemini hukkamine

Islay saar on eelkõige tuntud viski poolest ning sellele üllale joogile on mõistagi raamatus ka tähelepanu pööratud. Mõistagi, sest ole sa politseinik või kes tahes, väike või veidi suurem klaasike kuldset nektarit tuleb ikka aeg-ajalt või tihemini ära rüübata.

Viski, tõsi, on raamatu tagasihoidlik kõrvaltegelane. Peaosa täidab politseiinspektor Angus Blue, kes lähetatakse Islayle lahendama ammust juhtumit. Nimelt leidsid turbalõikajad haua viie laibaga – mehed olid külmavereliselt surmatud laskudega pähe. Et siis aastatetagune hukkamine. Ent kes on tapetud ja millal see kõik toimus?