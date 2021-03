Tallinna Linnateatri senine juht Raivo Põldmaa uuesti direktoriks ei kandideeri

Raivo Põldmaa kommenteeris oma otsust järgmiselt: “On aeg teatepulk üle anda järgmisele põlvkonnale. Olen Linnateatrit juhtinud aastast 1992. On olnud väga huvitav aeg ja need on olnud minu tööelu parimad aastad. Iga organisatsioon peab aga ka uuenema ja leian, et olen mulle usaldatud aja ära kasutanud. On õige aeg leida uuenevale Linnateatrile uus juht. Tänan südamest kõiki, kellega olen nende aastate jooksul teatriasju saanud ajada, ja suur tänu ka teatripublikule!”