Kõik koju ja puurima! Naabritel tuleb müraterror lihtsalt ära taluda

Lõputu puurimine ja ehitusmüra. Lärm, mis äratab peaaegu igal hommikul, käib läbi liha, luu ja närvide ega lakka enne, kui päike on loojas. Ühest küljest on see kortermajade paratamatus – ka hullumise äärele viidud müraohvrid on nõus, et päris ära ei saa ka ehitamist keelata. Ent teisalt on küsimus, kas koroonaajal, mil kõik on sunnitud koduseinte vahel ka õppima ja töötama, on kõige õigem hommikust õhtuni naabreid terroriseerida.

Tallinnas Mustamäel on kõrge punane tornelamu, mille esimesel korrusel käib poepindadel suuremahuline ehitustöö. „Terve maja väriseb. Nädal aega juba,” kommenteerib anonüümsust palunud majaelanik ja ühistu juhatuse liige Andrus*.

Ja mis siis teha? Ametkondade peamine soovitus on: kannata ära.