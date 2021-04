Magamistoa muusikust megastaariks: Billie Eilishi fenomen

Dokumentaalfilm “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” linastus veebruari lõpus Apple TV+-s. Võib-olla sobibki magamistoa muusikuna maailmalavadele jõudnud staari teekonda vaadata rohkem kodus kui kinosaalis.

Suure Justin Bieberi fännina teadis Billie väiksest peale, kuidas staariks saadakse. Ta oli nõnda suur kanada poisi austaja, et vanemad kaalusid isegi tütre nõustamisele saatmist. Nüüd on asi nii kaugel, et Justin kaverdab Billie lugusid.

Billie ema sõnul süüdistatakse tema tütart ilmaasjata morbiidsete laulutekstide loomises. Maailm on kliimakatastroofi äärel, vohavad rassism ja võõraviha – pole ime, et noored pole tuleviku suhtes kuigi lootusrikkad.Tourette’i sündroom ja depressioon, mida laulja sugugi ei varja, muudavad ta kuulajale veelgi lähedasemaks. Jaga kõike” ajastul hinnatakse ikka positiivsete emotsioonide taastootmist ning enda augus näitamine nõuab suurt julgust.