Eesti valmistub rohepöördeks maju soojustades

Mis on aga roheinvesteeringutes uus: Eesti valmistub üleujutusteks. 143 miljoni eurone eelarverida kliimamuutustega kohanemiseks näeb ette investeeringuid meetmetesse, mis aitavad tuvastada üleujutusalad ja pealetungiva veemassiga võidelda. Sestap valmistab keskkonnaministeerium ette abinõu, et selgitada, kus on riskid ja kuidas neid maandada.

Teaduste akadeemia presidendi ja mereteadlase Tarmo Soomere sõnul on üks tulevikuprobleemide allikaid muutused tsüklonite liikumises. „See tähendab, et klassikalised riskihinnangud ei pruugi töötada ja järjest suurem roll on mitte tuule tugevuse, vaid tuule suuna muutumisel. Et tugevad tormid puhuvad suundadest, kust ajalooliselt pole tugevaid tuuli olnud,” selgitas Soomere. Teada on vaja, kuidas on muutunud suur pilt, kuidas see mõjutab Läänemere veemassi, kus võivad olla need alad, mis võivad muutunud tuultega Eestis vee alla jääda, ja kuidas seda vältida.

Niisamuti tuleb korda ka teha sademeveesüsteemid. Linnades on oht, et pinnas – olgu selleks siis asfalt või muu kivimoodustis – ei juhi vett minema ja sellel pole kuhugi imbuda. „Üleujutustega kaasneb sageli tugev vihm. Seetõttu on oluline leida võimalusi sademevee pinnasesse immutamiseks. Rohealad on üks loogiline immutusvõimaluse loomise koht, eriti liivastes piirkondades nagu Nõmme või Mustamäe, aga ka Lasnamäe karstipiirkondades. Pealegi võimaldab selline lähenemine koos tänavate puhta hoidmisega täiendada põhjavee varusid,” kommenteeris Soomere. See seostub tema hinnangul ka linnade rohestamiskavaga, mis peaks täitma rohkem kui esteetilist või elurikkuse säilitamise ülesannet. „Tugevate hoovihmade mõju leevendamine – nii pinnasesse immutamine kui ka tiikidesse kogumine – on üks rohealade klassikalisi funktsioone. Selle rakendamine võimaldab märksa paremini optimeerida sademeveesüsteemide ehitust,” sõnas ta.

Linnast väljas tuleb taastada märgalad ja korrastada halvas seisus veekogud, nagu jõed, sood, järved. Muutuva kliimaga nihkuvad suurveed varasemale ajale. Pinna- ja põhjaveerežiimid muutuvad ning põllud on külviajaks liiga kuivad. Soomere pakub, et üks võimalus seda nähtust leevendada on ümber kohandada kuivendussüsteemid, et reguleerida vett ja hoida põhjavee tase kevadisel ajal vajalikul kõrgusel.

Siseministeeriumil tuleb soetada vajalik päästevarustus ja -sõidukid, et olla ekstreemsetes ilmaoludes valmis reageerima. Majandusministeerium plaanib ümber ehitada Kihnu, Heltermaa, Rohuküla ja Ringsu sadamad – välja ehitada korralikud akvatooriumid –, et laevad oleksid ilmastikumõjude eest kaitstud.