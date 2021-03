Zelenskõi hakkas oligarhe pitsitama

Veebruaris suleti presidendi korraldusega kolm oligarh Viktor Medvetšukiga seotud telekanalit ja külmutati talle kuuluvat vara. Kremli-meelne poliitik ja oligarh on muu hulgas tuntud selle poolest, et on seotud Vladimir Putiniga, kes on tema tütre ristiisa. Julgeolekuteenistuse SBU juht Ivan Bakanov selgitas, et Medvetšuki lähikondlasi kahtlustatakse terrorismi rahastamises ja söe salakaubaveos. Talle pole seni süüdistust esitatud ja ta jätkab muu hulgas tööd Ukraina parlamendi liikmena. „Uskuge mind, hakkate nägema veel palju huvitavat,” lubas Zelenskõi julgeolekunõunik Oleksi Danilov.

Võimud liiguvad viimaks edasi ka Kolomoiskile kuulunud PrivatBankiga seotud kriminaalasjadega. Panga juhtkonda kuulunud Volodõmõr Jatsenko püüdis veebruaris firmalennukiga Viini põgeneda, kuid lennuk sai enne Ukraina õhuruumist lahkumist korralduse naasta Kiievisse, kus Jatsenko kinni peeti. Süüdistuse on saanud veel kaks PrivatBanki tippjuhti, keda kahtlustatakse panga raha riisumisele kaasaaitamises. Kokku läks pangast jalutama 5,5 miljardit dollarit. IMF-i ja lääneriikide surveavaldused, et süüdistuse saaks ka Kolomoiski, pole esialgu vilja kandnud. Pangajuhtide vahistamist peetakse siiski lootusrikkaks märgiks, et juhtumi uurimine edeneb.

Terendab põhiseaduskriis



Läinud nädalal tühistas Zelenskõi president Viktor Janukovõtši aegsed määrused kahe kohtuniku ametissenimetamise kohta, põhjendades seda taas riikliku julgeolekuga. Otsuse eesmärk on muuta tasakaalu konstitutsioonikohtus, mis on hiljutiste otsustega kärpinud korruptsioonivastase büroo (NABU) volitusi. Üks vallandatud kohtunikke oli konstitutsioonikohtu esimees Oleksandr Tupitski, kes peaks teoreetiliselt olema sellelt kohalt Zelenskõi varasema korraldusega vabastatud. Paraku pole Zelenskõi korraldustel selget põhiseaduslikku alust, sest konstitutsioonikohtu liikmeid saab vabastada üksnes kohtuliikmete enamiku otsusega. „Sellest põhiseaduskriisist väljatulek on paras katsumus,” möönis hiljutises intervjuus USA välisministeeriumi kõrge ametnik George Kent, kes soovitab reforme siiski jätkata.



