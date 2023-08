In memoriam. Ita Ever - väikest kasvu suur inimene

Everil pole rolli, mida tema karjääri tipuks või leivanumbriks võiks nimetada. Pole sellist rollitüüpigi. Osalt ehk sellepärast, et tal on rolle nii palju, osalt aga kindlasti sellepärast, et ta ei ole midagi eelmisest järgmisse kaasa võtnud. Ta on võtnud tegelaskuju, selle läbimõeldult ja meisterlikult valmis teinud ning siis temaga hüvasti jätnud. Muidugi on see raskem tee kui klišeedele toetuda. Aga Everi üks tähelepanuväärsemaid omadusi ongi austus oma elukutse vastu.