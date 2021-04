Miks osta banaane poest, kui neid saab pärast poe sulgemist tasuta? Prügisukeldujad aitavad näha raiskuminevat toitu

Samal ajal kui enamikus kodudes vaadatakse „Aktuaalset kaamerat”, käib toidupoodide taga paras sagimine. Umbes sel ajal jõuab sinna kaubaauto värske toidukraamiga, mida hakatakse vilunud liigutustega kauplusesse sisse tassima. Kuid selleks, et uuele ruumi teha, peab vana eest ära koristama. Too rändab sealsamas poe taga olevatesse prügikastidesse.

Peale puudust kannatavate inimeste on prügikastidesse kiikajate hulgas ka püsiva töökoha ja sageli kõrgharidusega inimesi. Ära visatud toiduainete kojuviimine on nende valik. Neid nimetatakse prügisukeldujateks ja nad usuvad, et meie ühiskond raiskab üle mõistuse palju toitu.