JUHTKIRI | Piirangud vajavad peenhäälestamist

Kas näiteks õues on 2 + 2 liikumispiirangu pikendamine õigustatud? Kas suurem oht koroonat saada on halva ventilatsiooniga Lasnamäe kortermajas või Pirita ja Reidi teel jalutades? Tervise huvides võiks inimesi siiski julgustada iga päev õues käima. Pole ka iga kord vaja pahandada, kui mõnele promenaadile ilusa ilmaga rohkem (distantsi hoidvaid) inimesi satub. Võib-olla lubada paari-kolme nädala pärast isegi vabaõhutreeninguid väikestele gruppidele?

Kuna aprillis läheb täie hooga käima (hobi)aiandus- ja ehitushooaeg, võiks kaaluda aiandus- ja ehituspoodide esmatarbekaupluste alla liigitamist või parandada sääraste kaupade kättesaadavust muul moel. Praegune piir – miline äri võib olla avatud ja milline mitte – on üsna suvaliselt tõmmatud. Miks võivad näiteks alkoholipoed lahti olla? Piisaks supermarketite osakondadest küll. Kaubanduspiirangute eesmärk olgu, et inimesed ei tuleks ajaviiteks kauplustesse jõlkuma. Seal, kus seda ohtu pole, võiks täitumuspiirangutega kauplemist lubada. Oma aiaga tegelemine aitaks paljudel praeguse vaimselt ja füüsiliselt keerulise ajaga paremini toime tulla.

Samm õiges suunas on haridus- ja teadusminister Liina Kersna lubadus hakata kaaluma koolide avamist piirkonniti. Valitsus, hoidke selles asjas tempot – õpetajaid sai eelisjärjekorras vaktsineeritud ju just sellepärast, et kontaktõpe saaks jätkuda. Pealegi pole karta, et koolide piirkonniti avamine suurendab rändamist üle Eesti, nagu teeks spaade avamine.