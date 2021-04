Eestit nõustanud 1990ndate superstaar: Eesti on tuleviku Euroopa võitja!

Pikajuukseline tõmmu mees sadomaso stiilis nahast aluspükstes, karvane rind tungimas valge volangidega särgi nööpide vahelt, lehvitab kaunist pitslehvikut, käes naistekindad. Ta tantsib läikivas valges vannis, mis seisab luksuslikult sisustatud ruumis, samal ajal kui tema ümber väänlevad ja laulavad kaks mitte vähem ekstravagantselt riides inimest. Üks on lopsaka rinnapartiiga, väljakutsuvalt paljastava kleidiga tumedanahaline naine, kelle aluspükstest pressib välja kunstroos. Teine tantsija on mees, kes on riietatud 18. sajandi aadlimehe kombel. Kõigest õhkub provokatiivset seksuaalsust.

Selline on Army of Loversi üleöö kuulsaks teinud singli „Crucified” muusikavideo, mille ilmumisest möödus aprilli alguses 30 aastat.

Tänu provokatiivsetele videotele, ekstravagantsetele kostüümidele ja heale muusikale kerkis Rootsi ansambel, keda isegi oma kodumaal eriti ei teatud, staariseisusesse, kes reisis mööda maailma eralennukitega ning müüs miljoneid ja miljoneid albumeid.

LP rääkis Army of Loversi solisti Alexander Bardiga nii muusikast kui ka tuleviku maailmast. Bard kinnitab: tulevikus on Euroopa suurimateks võitjateks Eesti ning Sloveenia!