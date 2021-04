KULTUURIBIIT | Kitarristi ja helilooja Mart Soo playlist

Mart Soo ja Florian Walter tutvusid 2015. aastal Wrocławis, kus mõlemad osalesid Euroopa riikide muusikute ühisprojektis Melting Pot ning sellest ajast saadik on nad regulaarselt koos musitseerinud. Muusikute koostööd dokumenteerib 2020. Aasta teises pooles välja antud album „The Golden And Other Ratios“, mille kaheksa lugu on loodud kujuteldava retrofuturistliku kosmosevesterni filmimuusikaks. Koosluse kontseptuaalne improvisatsioon kirjeldab erinevaid stereotüüpe, õhustikke ja lavakujundusi, kuid jätab kuulajale siiski piisavalt ruumi, et ise kujutluspilte luua. Mart Sood ja Florian Walterit saab kuulata augusti lõppu lükkunud festivalil Jazzkaar.