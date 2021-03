NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Keelatud rõõmud

Aprill on juba raudselt kevadkuu ja kui ma veel ülikoolis käiksin, ei jätaks ma lisamata, et mätas kannab. See tähendas tollal seda, et võis osta koos sõpradega poest mõne õlle ja ronida üles Toomemäele, kus oli hüva kraami manustamiseks mitu varjulist pingikest.