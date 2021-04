Tartus kiidab isegi opositsioon Reformierakonda

„Ma ei näe ühtegi põhjust, miks peaks Jaan Toots olema see inimene, kes tartlastele väga peale läheks. Tal pole akadeemilist tausta, ta on jõustruktuuride tegelane, elanud Tallinna-keskset elu, poolilma või suurilmaelu, mis on tartlasele kergemeelse võitu. Mida teab Tartust inimene, kes pole isegi Tartu ülikoolis käinud?” küsis üks tema konkurente.

Keskerakond oli pikalt Reformierakonna Tartu lemmikpartner, kuni sealset Keskerakonda juhtima tulnud Jaan Tootsi tekitatud lainetus kohalikus poliitikas hakkas Reformierakonnale nii kõvasti närvidele käima, et kampa võeti hoopis sotsid. Tootsil olevat nüüd kõva tahtmine end näidata, aga selle üle, kas tal see ka õnnestub, on konkurendid kriitilised.

Sotsiaaldemokraatide kohta ütlevad konkurendid linnavolikogust, et nad ei ole suutnud Reformierakonnaga koalitsioonis olemist oma tuntuse ja populaarsuse kasvatamiseks ära kasutada. Samal ajal olevat neil linnavõimu juures jätkamiseks head võimalused, sest ilmselt on Jaan Tootsi juhitud Keskerakond Reformierakonnale veel ebameeldivam.

Kui kohalike valimiste võitja ennustamisega Tartus raskusi pole, siis kõva rebimine käib teise koha pärast. Sotsiaaldemokraadid, Keskerakond, EKRE ja Eesti 200 on kõik puntras koos, igaühel toetust umbes 10%. Kaugemal, 5% künnise lähedal liipab Isamaa. Igaühel neist on omad hädad, mis ei lase neil linnapea Urmas Klaasi juhitud Reformierakonnale tõsist konkurentsi pakkuda.

Tartu Keskerakonna häda on ka kalduvus gerontokraatiale. Pikaajaline käilakuju Aadu Must tähistas hiljuti 70 aasta juubelit, üle 70 on ka Tootsi kaasvõitlejad Nikolai Põdramägi ja Vladimir Šokman. Ka Toots ise läheneb juba pensionieale.

Juhikriis ka EKRE-s

Peale Keskerakonna iseloomustab juhikriis ka Tartu EKRE-t. Nagu ühest suust laidavad Tartu poliitikud EKRE Tallinna juhtkonna otsust erakonna kohalik juht Indrek Särg välja visata. Särg võis ju olla jonnakas, aga ta oli siiski tegija. „Erakond otsustas välja visata Tartus väga populaarse kandidaadi. Mis oli kasulik perekond Helmedele, pole ilmtingimata kasulik EKRE-le Tartu kohalikel valimistel,” möönis üks konkurent. „See nõrgestas neid tohutult,” kostis teine Särje väljaviskamise kohta.

Nüüd, kui Särg on läinud, pole EKRE-l Tartus enam liidrit, kes neid valimistel veaks. Riigikogu valimistele toodi Jaak Valge, kes tegi ka korraliku tulemuse, aga kohalikel valimistel on seda raskem korrata. Valge pere elab hoopis Kuressaares ja kui ajaloolane peaks kohalikel valimistel Tartus kandideerima, on teistel teda kerge tühistada küsimusega, et mida ta Tartu linnast üldse teab. EKRE Tartu asjades on kuuldavasti aktiivsem hoopis Indrek Hirv, kes pole siiski valimistel suur häältemagnet olnud.

Üsna hästi läheb ka Eesti 200-l, kes on teinud head tööd viimastel valimistel edukaks osutunud valimisliitude inimeste enda juurde meelitamisega. Näiteks kandideeris riigikogu valimistel Eesti 200 nimekirjas Tanel Tein, kes valiti linnavolikokku, kui ta oli valimisliidu ridades.