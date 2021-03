JUHTKIRI | Suveks ootame koroonapassi

Vaktsineerimismasin liigub kriginal ja vahel veidi suunda kaotades, aga liigub siiski. Eilse seisuga oli Eestis vähemalt esimese vaktsiinisüsti saanud juba ligi 200 000 inimest ehk 15% elanikke. Ligi 82 000 Eesti elanikku on koroona läbi põdenud. Osalt need inimesed kattuvad, aga suures plaanis tähendab see ikka, et õige pea on Eestis juba veerand miljonit inimest ametlikult koroonaviiruse vastu mõneks ajaks immuunsed.