Hollandist on saanud dirigent Endrik Üksväravale justkui teine kodu

Milline on olnud koostöö Erki Pärnojaga? Idee Collegium Musicalele Erkilt teos tellida andis EV 100 programmis valminud teos „Saja lugu“. Collegium Musicale südameasi on Eesti heliloomingu esitamine, sh uute teoste tellimine. Seejuures oleme ka varem klassikalise muusika raamidest välja astunud ja erinevaid žanreid ühendanud. Sellised projektid on olnud koorile väga inspireerivad. Enne Erkile ettepaneku tegemist ei olnud meil loomulikult mingit kindlust, et ta selle vastu võtab. Kuna koorimuusika kirjutamine oli tema jaoks täiesti uus teema, oleks ta võinud sellest vabalt loobuda. Nii olimegi pöidlad peos ja rõõmustasime Erki jah-sõna üle väga.

Erki on väga soe inimene. Ja aus inimene. Ka tema muusika on aus. Mäletan hästi meie esimest kohtumist – kohtusime ühes kohvikus, et rääkida sellest teosest, mida temalt tellida tahtsime. See oli siiras, vahetu ja üdini positiivne kokkusaamine. Kohe sealsamas tekkis tunne, et me mõtleme sarnaselt ja samas suunas. Erki on ka selline, kes läheb süvitsi ja kellele meeldib lihvida iga detaili. Kvaliteet on meile mõlemale väga oluline.

Kooriteos „Anima Mea“ (tõlkes „minu hing“) oli tema jaoks kindlasti väljakutse. Aga mul on tõesti siiralt hea meel, et ta selle vastu võttis. Minu jaoks on see teos väga erkilik. Sellel on hing sees.