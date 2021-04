Eesti ja Hiina saatsid saladuskatte all teineteise diplomaate riikidest välja

Varasemalt on välisministeerium ning teised asjasse puutuvad riigiasutused luuretegevusega vahele jäänud diplomaate saatnud riigist välja märksa avalikumalt. Luureajaloolane Ivo Juurvee loetles kaks aastat tagasi ilmunud raamatus „100 aastat luuret ja vastuluuret Eestis” 13 sellist nime. Nad kõik olid Vene saatkonna kattevarjus tegutsenud luurajad.

Kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Aleksander Toots on Postimehes eelmise aasta lõpus kirjutanud, et alates 1991. aastast on Eesti Vabariik palunud 15-l diplomaadina esinenud luureohvitseril Eestist enne tähtaega lahkuda. Seega puudus avalikkuses seni teave vaid kahe juhtumi kohta. Tänaseks on nimekiri ühe vene diplomaadi võrra kasvanud.

„Muu maailma ja ajalooline kogemus näitab, et diplomaatide mittesoovitavateks isikuteks kuulutamisesse suhtutakse äärmiselt tõsiselt. See on iga kord poliitiline otsus, mille võtab vastu riigi juhtkond,” lausus Juurvee Eesti Päevalehele.

Ta ütles, et sellise otsuse langetamisel on sageli erimeelsusi vastuluure ja välisministeeriumi vahel, sest nendest üks peab võitlema välisriikide luure vastu ja teine hoidma välisriikidega häid suhteid.

„On ka erinevaid võimalusi, kas diplomaat saadetakse koju avalikult, salaja või hoopis nende hübriidvariant. Nii juhtus näiteks 2018 Hollandis, kus neli diplomaatilist passi kasutanud Venemaa sõjaväeluure GRU ohvitseri jäid vahele selgete tõenditega luuretegevusest. Välja saadeti nad kohe, aga avalikult teatati sellest pool aastat hiljem.”

2018. aasta märtsi lõpus saatis Eesti riigist välja Venemaa kaitseatašee Oleg Afanasjevi. Ühest küljest oli tegemist solidaarsusavaldusega Suurbritanniale, kus GRU oli mürgitanud Sergei Skripali ja tema tütre. Ent Eesti riik ei teinud saladust, et GRU polkovnikupagunitega Afanasjev tegutses diplomaatilise kattevarju all luurajana. Toonane välisminister Sven Mikser avalikustas otsuse valitsuse pressikonverentsil.