Rindejoon erakonnas Isamaa. Tehnoloogiaettevõtjate annetus pani isamaalased üksteist skeemitamises süüdistama

Suur raha kisub Isamaas haavad lahti.

„Mina ei ole kursis Parempoolsete rahastamise skeemidega,” ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder eile „Esimeses stuudios”.

Annetajad ja Parempoolsed on hämmingus ning ütlevad, et Seeder ajab salaskeemidest rääkides jama. Vaadaku parem, mis tema enda koduõuel toimub.

„Mõtlesin, et äkki öeldakse aitäh,” ütleb Isamaa Parempoolsete ühendusele annetanud Sten Tamkivi. „Aga erakonna esimehe reaktsioon, et see annetus on mingi hämar skeem... see võttis mind küll täiesti pahviks,” lisab ta.

„Kas Seeder kujutab ette, et meil on mingi hämar MTÜ,” küsib Parempoolsete juht Kristjan Vanaselja.