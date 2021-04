FAKTIKONTROLL | Kas Kert Kingol on õigus, et politsei on saamas püsivaid õigusi vahistamisteks ja läbiotsimisteks?

30. märtsil Eesti Päevalehes avaldatud arvamusartiklis kirjutab Kert Kingo (riigikogu liige, EKRE) valitsuse uuest nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise eelnõust. Kingo on kirjutanud : "... politseile kavatsetakse anda püsiv õigus näiteks vallasasja läbivaatuseks (nt isiku kotti või autot läbi otsida), valdusesse sisenemiseks (nt siseneda isiku koju), valduse läbivaatuseks (põhimõtteliselt teostada eluruumides läbiotsimist), sundtoomise kohaldamiseks, isiku kinnipidamiseks kuni 48 tunniks. (--) Seni sai politseile need õigused ainult siis, kui valitsus kuulutas ametlikult välja hädaolukorra või eriolukorra. Nüüd aga tahab valitsus anda õiguse riivata inimeste põhiseaduslikke õigusi püsivalt, see tähendab tavaolukorras ja mis tahes põhjusel."

Oluline on märkida, et korrakaitseseaduse alusel on politseil eelnimetatud tegevusteks õigus juba ka väljaspool eriolukorda, näiteks ohu ennetamiseks või väljaselgitamiseks (korrakaitseseadus § 30 (1)). Seega püsiv õigus on politseil ka juba varasemalt olemas olnud. Eelnõu kohaselt tahetakse aga Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust muuta nii, et "nakkushaige võib korrakaitseseaduse §-s 46 sätestatud korras vältimatu vajaduse korral kinni pidada toimetamiseks tema elu- või viibimiskohta, kui ta on enda või teiste elule või tervisele ohtlik ja ta ei ole järginud või ei järgi käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud nõudeid ning kui muud järelevalvemeetmed ei ole tulemuslikud" (eelnõu § 1 p 8 lg 2).