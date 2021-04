Tallinlased tahavad kesklinna autorajad anda suveks jalgratturitele. Petitsioon kogus üle 5000 allkirja

See tähendaks, et nendel kesklinna tänavatel, kus on autodele kaks samasuunalist sõidurada, tuleks üks rada eraldada jalgratturitele. Näiteks Narva, Tartu ja Pärnu maanteel.