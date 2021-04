Julm tõde: Eestis esineb rohkem perevägivalda kui mujal Euroopas

Ligi pool Eestis toime pandud füüsilisest vägivallast esineb pereringis. „See, et me Euroopa tipus oma näitajatega oleme, polnud varem teada,” ütles sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juht Jako Salla. „Peame palju rohkem tööd tegema.”

Euroopa Liidu põhiõiguste amet (FRA) tegi esimest korda üleeuroopalise vägivallauuringu. Mitme näitaja poolest on Eesti Euroopa esiotsas: perevägivalla, aga ka üldse füüsilise vägivalla tagajärjel depressiooni all kannatavate inimeste arvu järgi. 45% Eesti elanikke vastas, et vägivallatseja oli perekonnaliige või sugulane ja 42% vägivallaintsidente toimus ohvri kodus.