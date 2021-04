Jordaania kroonprints pandi riigipöördekatse tõttu koduaresti

Laupäeval korraldasid Jordaania võimud riigi endise kroonprintsi palees haarangu ja vahistasid kaks tema tuntud nõunikku. Kohalike luureametnike teatel olevat paljastatud kuningas Abdullah’ vastane riigipöördekatse. Väidetavalt on sellega seotud 16 aastat tagasi troonipärija tiitli kaotanud prints Hamzah bin Hussein, praeguse kuninga vend.

Riigimeedia teatel on vahistatud ametnikud Sharif Hassan bin Zaid ja Bassem Ibrahim Awadallah. Bin Zaid on varem töötanud suursaadikuna Saudi Araabias. Tema vanem vend oli kõrge luureohvitser, kes hukkus koos viie CIA ohvitseriga 2009. aastal Afganistanis Al Qaida suitsiidirünnakus. Awadallah on endine kõrge õukonnaametnik, keda läänes on peetud kuningale eriti lähedaseks. Valitsuse väitel oli tegu kaugelearenenud vandenõuga, millel oli kokkupuuteid teistegi regiooni riikidega.