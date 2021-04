Piiri taga liikuvad Vene väed teevad ukrainlasi valvsaks

Samal ajal ajavad Ukrainat ja seda toetavaid lääneriike ärevile Vene relvajõudude ootamatud liikumised Ukraina piiril ja okupeeritud Krimmis, kus on vägesid viimasel nädalal selgelt suurendatud. Ukraina relvajõudude juhataja Ruslan Homtšaki sõnul on piirialadele lisandunud kõige rohkem 25 000 Vene sõdurit. Kohalike elanike postitused näitavad Krimmis ja Rostovi oblastis helikopterite, soomukite ja muu tehnika liikumist.

Pärast NATO suursaadikute neljapäevast kohtumist väljendas allianss Vene relvajõudude koondumise üle muret. Kreml avaldas vastuteate, kus hoiatati NATO-t Ukrainasse sõdurite paigutamise eest. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul liigutab Venemaa oma territooriumil üksusi oma äranägemise järgi ja need pole mõeldud kellegi ohustamiseks.

Reedel pidas USA president Joe Biden telefonikõne Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Eelmisel nädalal helistas USA staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley Ukraina piiril toimuva arutamiseks ka oma Vene kolleegile Valeri Gerassimovile. Alles laupäeval andis Vene armee oma tegevusele tagantjärele ametliku põhjenduse, teatades, et Lõuna kaitseringkonnas toimub droonidevastane õppus. Ühe muret tekitava märgina teatas Donetski nn rahvavabariik eelmisel nädalal, et 1994.–2003. aastail sündinud mehed kutsutakse suveni teenistusse.

Oma relvajõudude valmisolekut on tugevdanud ka Ukraina, ent suuremateks operatsioonideks esialgu ei valmistuta. Osa NATO riikide vaatlejate hinnangul on Venemaa tegevus mõeldud naabri proovile panekuks või jõudemonstratsiooniks. Endine USA kaitseministeeriumi kõrge ametnik Michael Carpenter ütles ajakirjale Foreign Policy, et pingete kasvatamine võib olla muu hulgas seotud Zelenskõi sammudega venemeelse oligarhi Viktor Medvetšuki vastu.