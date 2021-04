JUHTKIRI | Tippkooskõlastamatus vaktsiinitalgutel

Aga muidu... Enam-vähem iga sammuga, mis möödalaskmiste silumiseks tehti, aeti asja hullemaks.

Laupäeval valitses mõnda aega olukord, kus põhimõtteliselt iga soovija, kes kohale tuli, sai vaktsiini – olgugi, et ametlikud teated väitsid endiselt, et talgud on mõeldud 1961. aastal ja varem sündinutele. Sõna levis, tekitades suuri järjekordi, millest praegusel ajal tegelikult peaks hoiduma. Teisalt: pühade-ajaks tööle aetud meedikud said vähemalt rakendust.

Pühapäevaks aga keerati talgud teise kraavi, kui anti jõuliselt teada, et nooremad kui 1961. aastal sündinud pole praegu vaktsineerima oodatud ja üleüldse – AstraZeneca vaktsiini kasutamine polevat uuemate juhiste järgi alla 60-aastastel soovitav (kuigi alles hiljuti oli vaksineerimispoliitika täpselt vastupidine). Tulemuseks olid tühjad vaktsineerimiskeskused. Kardetavasti jääb AstraZeneca asjus kõlav ekspertarvamuste kakofoonia vaktsineerimise tempot edaspidigi negatiivselt mõjutama.

Koroona vastu vaktsineerimine on nii keeruline ja tähtis ülesanne, et vajab ainult sellega tegelevat riigi tasemel tiimi ja vastutajat.

Mis edasisse puutub, siis tuleb meeles pidada, et et elude päästmise ja haiglate koormuse vähendamise mõttes on üle 65-aastastele läinud vaktsiinidooside efekt 3-4 korda suurem võrreldes 50-64-aastastele süstmisega. Võrreldes noorematega on vahe veelgi suurem, mis tähendab, et eapiiri näiteks viie või kümne aasta võrra ametlikult allapoole toomine olnuks mõistlik otsus, kui oli näha, et 65-aastased ja vanemad kõiki aegu ei täida.

Selle, et nädalavahetusel kõik käepärast olnud doosid süstimata jäid, saab andeks anda, kui vaktsineerimise korraldajad said nüüd selgeks, kuidas sihtgrupini jõuda. Ja vaktsiin juba alanud nädala jooksul nendeni toimetavad. Vaevalt, et eakatest on kõik, kes tahavad, ennast juba ära vaktsineerinud. Näites Soomes oli 70-79-aastastest üleeilseks vaktsineeritud 48%, Poolas 44%, Eestis ainult 36%.

Oleme varem öelnud, et koroona vastu vaktsineerimine on nii keeruline ja tähtis ülesanne, et vajab ainult sellega tegelevat riigi tasemel tiimi ja vastutajat. Möödunud nädalavahetus kinnitas seda. Tanel Kiigest, kellel on ministrina ka muid ülesandeid, ei piisa.