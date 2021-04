Tarraste: ohvri veri sattus mu pükstele politseiniku kätelt

„Ma ei õigusta oma käitumist. Ma ei vaidle, et tegemist oli mõrvaga. Ei hakka ütlema, et tegemist oli enesekaitsega,” ütles Mikk Tarraste täna Pärnu kohtusaali tunnistajapingis oma kaitsja Rünno Roosmaa küsimustele vastates. Kuid ometi – lõviosa Tarraste selgitusest, miks toimusid Lihulas kümme kuud tagasi verised sündmused, põhinesid just tema kahel põhjendusel: ta kaitses ennast ohu eest ja muul põhjusel kellegi tulistamist ta ei mäleta.

Miks ta tulistas enda mäletamist mööda neli kiiret lasku mootorratturi Virgot Rägastiku pihta? Tarraste rääkis, et kuulis Rägastikku hüüdmas: „Seis, tulistan!”