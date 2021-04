„Lendorav maksab lemmikloomapoes 600 dollarit.” Riik arutab Alutaguse rahvuspargi laiendamist

Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa küsis rahvuspargi laiendamise koosolekul, kui palju maksab ühe lendorava kaitsmine Eesti riigile aastas. Sellele küsimusele ei osanud keegi vastata. „Kõnekas vaikus. Hindamatu? Tegelikult maksab umbes 600 dollarit lemmikloomapoes. Hulgi saab odavamalt,” kirjutas Eelmaa vestlusaknas.

Miks on tarvis ühe liigi püsimist iga hinnaga kaitsta? Riina Kotter selgitas, et lendorav on Ida-Virumaal lipu- ja katusliik, sest näitab piirkonna looduslikku olukorda – liik kaob, sest tal pole piisavalt elupaiku. „Maailma looduskaitses teavad kõik hiidpanda näidet. Kaitstakse pandakaru, aga tegelikult sümboliseerib see üht kindlat tüüpi elupaiku, mida see liik vajab. Kui hiidpanda elu on ohus ja ta kaob, siis kaob temaga koos väga palju teisi liike,” rääkis Kotter.

Loodusuurija Indrek Tammekänd märkis, et Eesti metsades elab umbes 20 000 liiki ning neist hinnanguliselt vähemalt pooled on esindatud Alutaguse rahvuspargis ja laiendusalal. „Neid on tõesti palju, kes on Alutagusega seotud ja ilma Alutaguseta määratud hääbuma. Alutaguse rahvuspargi ala hõlmab Eesti kõige esinduslikumat boreaalsete metsade vööndit. Seda pole meil alternatiivina ju kuskile kõrvale tõsta.”

Eelmaa arvates on liikide kadumine kliima soojenemise tõttu paratamatu. „Kliima soojenemise kontekstis ei jää Alutaguse boreaalsed metsad alles. Siis kaovad ikkagi need liigid, kes on boreaalsete metsadega seotud. Millega me siis tegeleme Alutagusel boreaalseid metsi kaitstes? Kliimamuutuste eitamisega?” küsis ta.