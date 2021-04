Eesti filmi ees on üks hiiglaslik takistus – Eesti filmitegijad ei saa oma annet arendada. Nad ei saa teha piisavalt filme, et ennast teostada. Me ei lase nende talendil puhkeda ja piisavalt avaneda. Eriti noorte režissööride soorituspaine on väga suur: esimese linateosega peab kohe kümnesse tabama. Ühiskond eeldab edu, eksimise või katsetamise võimalus puudub. Stressitase on kõrge. Menuk peab sündima iga kord, iga hinnaga, kestvalt! Miks nii?