Näljastreiki jätkav Navalnõi kahtlustab, et sai vanglas tuberkuloosi

Advokaat Olga Mihhailova ütles esmaspäeval, et Navalnõi olukord halveneb. „Tal on väga halb köha ja palavik,” ütles Mihhailova. „Kuna ta nälgib, on ta loomulikult nõrgemaks muutunud. Alates kolooniasse saabumisest on ta kaotanud 13 kilo.” Advokaadi sõnul kuulis ta vangi meditsiiniosakonda viimisest alles meediast. „Tegu on toaga, kus on üks parameedik, ühtegi arsti vanglas ei ole,” lisas Mihhailova.