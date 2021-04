Laulu- ja tantsupidude juht Margus Toomla: kõik said aru, et pidu tuleb edasi lükata

1. aprill tõi peale hulga jaburate valeuudiste ka teate, et järgmise aasta suvel toimuma pidanud noorte laulu- ja tantsupidu lükkub aasta võrra edasi. See uudis on siiski tõene. Kõikvõimalike edasilükkamistega harjunud tantsijad, lauljad, juhendajad ja ka kultuuritarbijad ehk rahvas laiemalt on olnud mõistvad. Kui ikka kollektiivid pole ligi aasta kokku saanud (välja arvatud lühike aeg mullu sügisel), siis on lünk liiga suur, et säärases suures masinavärgis nagu laulu- ja tantsupidu ka edukalt finišisse jõuda.Eelmisel aastal Aet Maatee asemel ametisse astunud Margus Toomla selgitab, kuidas nüüd edasi minnakse, millal tantsima ja laulma hakatakse ning mida peo edasilükkumine ka laiemas mõttes tähendab.