Laulu- ja tantsupidude juht Margus Toomla: kõik said aru, et pidu tuleb edasi lükata

Pühapäeval selgus, et lätlased oma pidu (taas) edasi ei lükka. Ent kui sisuliselt uurida, mida see toimumine tähendab – tuhandeid lapsi korraga kokku ei tule, lauljad vahetuvad iga päev, peokava juulist oktoobrini, ei tantsita Daugava staadionil, vaid Metsapargis rühmade kaupa hajutatult –, siis ei saa vist öelda, et pidu siiski toimub?

Õigem oleks tõesti öelda, et lätlased lükkasid peo edasi, sest sisuliselt jätavad nad siiski peo ära. Pidu peetakse Läti eri kohtades, Riias proovivad nad mingil päeval tuua rohkem rahvast kokku parkidesse tantsima. Traditsioonilisi tantsumustreid ja kogunemisi ei ole. Seda pidu, mida meie tunneme laulu- ja tantsupeona ning mis on UNESCO pärandinimekirjas, Lätis ei toimu. Toimub alternatiivne tegevus, sest noored on oma noortepeo repertuaari selgeks õppinud. Pidu pidi toimuma juba eelmisel suvel.

Zoomi teel tehtavad proovid ei hoia taset, see on pigem seltskondlik aktsioon, mis aitab end vaimselt hoida.

Ses mõttes meil vedas, et sai suur pidu just enne pandeemiat ära peetud…

Meil pole veel repertuaari õppima hakatud, sest keeruliseks läks just kollektiivide igapäevane kooskäimine. Õppeperioodi pikendamise tõttu pidu edasi lükkuski. Loodame, et 2023. aasta on parem aasta kui 2022. või tänavune. Loodame, et vaktsiini najal pandeemia siiski taandub ja saame pidada pidu just nii, nagu UNESCO maailmapärandis see kirjas on.

Kas peokava jääb siis samaks, lihtsalt seda saab kauem harjutada?

Jah. Peokava on möödunud aasta jooksul üldiselt valmis saadud ning pärast sügisest registreerimist saab hakata harjutama. Ja harjutada saab tavapärasest siis hooaja võrra kauem.