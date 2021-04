Eelmise aasta lõpus teatas Euroopa Komisjon uhkusega, et on sõlminud lepingud üle kahe miljardi vaktsiinidoosi saamiseks, millest on EL-i 440 miljonile elanikule rohkem kui küll. Kuid lepingud sõlmiti hilinemisega, mis lükkas edasi tootmise algust, ja vaktsiinide tarnegraafikud pole õiguslikult siduvad. Imelik on seegi, et vaktsiinide väljatöötamine ja tootmine jäeti täielikult erasektori kätesse, kuid EL ei kasuta tootmise kiirendamiseks majanduslikke stiimuleid.