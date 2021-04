EL-i jõuab juuni lõpuni kõvasti rohkem vaktsiine, kuid need ei jaotu ühtlaselt

Euroopa Liitu peaks teise kvartali lõpuks jõudma ligi 360 miljonit vaktsiinidoosi. Aasta esimese kolme kuuga saabus neid kõigest veidi üle 100 miljoni.

Ideaaljuhul peaks EL saama koguni 470 miljonit doosi, kuid vähesed EL-i ametnikud usuvad, et kõik läheb täpselt nagu plaanitud, kirjutas Politico. „Varasemad kogemused on näidanud, et kõikvõimalikud asjad saavad valesti minna,” sõnas üks anonüümsust soovinud diplomaat sel nädalal.