Mure: mitmel töökohal rabavad politseinikud ohustavad turvalisust

„Meil on mure: paljud politseinikud töötavad mitmel töökohal. Põhjuseks on loomulik soov paremini ära elada," nentis politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori asetäitja Janne Pikma.

Möödunud nädalal avaldas GRECO (Euroopa riikide korruptsioonivastane ühendus) järjekordse Eestit ja korruptsiooni vältimist käsitleva raporti. 2018. aasta raportis tegi GRECO PPA-le ettepanekuid ning nendesse on PPA GRECO hinnangul rahuldavalt suhtunud ja asju parandanud.

Näiteks soovitas GRECO tõhustada järelevalvet politseiametnike lisategevuse üle, et ennetada huvide konflikte. Laias laastus PPA-le etteheiteid polnud ja Pikma kinnitas, et PPA on lõpetanud kõrvaliste tegevuste huvide konflikti tõttu vaid üksikuid teenistussuhteid. Suuremat muret teeb see, et ametnikud töötavad üle. Andmed näitavad, et 475 inimest töötavad peale politsei veel kusagil mujal ja saavad selle eest tasu