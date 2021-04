Mure: mitmel töökojal rabavad politseinikud ohustavad turvalisust

Kõige rohkem teevad kõrvaltööd Eesti suurima, Põhja prefektuuri töötajad – kokku 175 inimest. Ühelt poolt on Harjumaal kõige kallim elada, teisalt ka paremad võimalused lisateenistust leida. Tõsi, Harjumaal on eesliinipolitsenikul 200-eurone regioonitasu, aga nagu Pikma nentis, pole sellest abi olnud.

PPA eesliinitöötajate minimaalne brutopalk on 1345 eurot, Eesti keskmine palk oli möödunud aastal 1448 eurot. „Me ei küündi enam Eesti keskmisenigi ja kui me palka ei panusta, siis see vahe kogu aeg suureneb,” nentis Pikma.

Analüüs näitas, et kõrvaltööd teeb ka väike osa juhikohtadel töötavaid inimesi, kas grupi või talitusejuhid, aga eelkõige õpetajatena. „Tahame ka ju seda, et inimesed panustaksid hariduslikel eesmärkidel, aga kui me räägime eesliini inimestest, siis seal on põhjuseks ikkagi palgale lisa teenimine,” nentis Pikma.

PPA-s on kõrvaltegevustest teavitamise kord ning andmed näitavad, et 475 inimest töötavad peale politsei veel kusagil mujal ja saavad selle eest tasu. Siia pole arvestatud neid, kes teevad tööd, mida ei tasustata. „Keeruline koht on aga see, et neist 475 inimesest 85% on eesliinitöötajad. Need politseinikud, keda iga päev tänaval näeme: patrullpolitseinikud, piirivalvurid, piirkonnapolitseinikud. Inimesed, kes on kõige madalama palgaga,” tõdes Pikma.

Näiteks soovitas GRECO tõhustada järelevalvet politseiametnike lisategevuse üle, et ennetada huvide konflikte. Laias laastus PPA-le etteheiteid polnud ja Pikma kinnitas, et PPA on lõpetanud kõrvaliste tegevuste huvide konflikti tõttu vaid üksikuid teenistussuhteid. Suuremat muret teeb see, et ametnikud töötavad üle.

Populaarsed on ka turvamine, instruktoriamet, igasugused sporditegevused. Aga ka ehitusel töötamine. „Politseinikud on võtnud palgata puhkust, et minna teisi töid tegema,” tõdes Pikma.

Kõrvaltööotsad teevad juhtkonnale muret ja põhjus on lihtne. „Meie tahame, et inimesed tuleksid tööle puhanuna. Et nende silm säraks ning kõik, kes meile seda turvalisust pakuvad, end ka ise turvaliselt tunnevad. Kui nad peavad muretsema baasvajaduste ja hakkamasaamise pärast, raskendab see tööülesannete täitmist. Meile on väga olulised pereväärtused ja me tahame, et politseinik saaks oma vabal päeval puhata ja olla koos perega,” ütles Pikma. Ta lisas, et väsinud inimese reaktsioonikiirus pole sama, mis puhanul. Väsimust uuritakse alati näiteks ka siis, kui patrullauto on avarii teinud.

Lõhe suureneb

PPA peadirektor Elmar Vaher armastab tuua näidet, et Haapsalu patrullpolitseinik viib igal palgapäeval koju 1150 eurot. Aga kui sa oled noor inimene, sul on pere ja tahad pangalaenu võtta, siis ei mängi selle palgaga kuidagi välja. Siis valitaksegi võimalus igal vabal hetkel lisaraha teenida. „Seetõttu on palgatõusu teema ja suhe, et see võrreldes keskmise palgaga seisma ei jääks, meie jaoks hästi oluline. Kui vaadata andmeid, siis praegu see lõhe pigem suureneb ja lõppkokkuvõttes ohustabki see meie kõigi turvalisust.”

Aastate jooksul on Pikma sõnul olnud üksikuid juhtumeid, kus politseinik on teinud tööd, mida ta ei tohiks huvide konflikti tõttu teha, ja töösuhe on tulnud lõpetada. „Me ei ole lõpetanud ühtegi teenistussuhet sellepärast, et inimene tegeleb kõrvaltegevusega või saab tulu, aga huvide konflikti ei tohi tekkida. Oleme panustanud ja teinud järelevalvet kõrvaltegevuste üle ning ka juhendanud inimesi.”

Ka GRECO hindamine tõstis positiivsena esile politseinike teadlikkuse tõstmist ja juhendamist, mida võib ja mida ei või teha.