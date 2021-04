NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: köstri vaktsineerimine

„Mind tahetakse seal sundvaktsineerida,” kuulutab ta.

„Armas hing...” alustab praost leebelt, aga köster lõikab vahele:

„Praostihärral pole mõtet vaeva näha. Praostihärral ei õnnestu mind jälle ümber veenda nagu eelmistel kordadel.”

„Millistel eelmistel kordadel, kallis inimene?” küsib praostihärra.

„Siis, kui ma tulin kaebama, et mind tahetakse sundraseerida, sundmasseerida, sundkastreerida ja sundpasteerida,” seletab köster. „Siis te ka trööstisite, et pole hullu, kannatage ära, selline on jumala tahtmine. Ja mina kannatasingi, aga sedapuhku on minu otsus kindel. Sundvaktsineerida mina ennast ei luba.”

„Aga kes teid siis vaktsineerida tahab?”

„Sedasama te ütlesite ka siis, kui ma tulin raseerimise, masseerimise, kastreerimise ja pasteerimise üle kurtma,” ohkab köster.

„Kõik!” ahastab köster. „Õpetaja Laur uuris minu käest, kas ma olen üle 65. Mina rumala peaga ütlesin, et olen, sest isakodus on mind õpetatud alati õigust kõnelema ja praostihärra ise kõneleb ka oma pühapäevastes jutlustes, et valetamine on patt.”

„Nii see on, armas inimene,” noogutab praost. „Aga mis siis sellest on, et te olete üle 65? See pole ju veel kuigi kõrge vanus. Kas te teate, kui vanaks elas Metuusala?”

„Jätke nüüd see Metuusala, praostihärra! Sellest üle 65-st kõik pihta hakkaski!” kaebab köster. „Õpetaja Laur ütles, et ma pean jalamaid minema vaktsineerimistalgutele ja laskma ennast süstida. Aga minule ei meeldi talgud. Kui ma viimati talgutel käisin, sain ma puhvetkapi tõstmisest songa ja pärast jõin nii palju Kännu Kuke likööri, et hakkasin oksele.”

„Need on hoopis teistsugused talgud, armas hing,” seletab praost. „Seal pole tarvis midagi tõsta ja Kännu Kukke ei pakuta sugugi. Kui te seda kardate, siis võite küll minna jumala rahus.”

„Ma kuulsin küll, kuidas Toots oma semlakkidega plaani pidas. Ta ütles, et kui Julk-Jüri kotti ajada ja vägisi vaktsineerima viia, siis tehakse tänutäheks noorematele ka süsti.”