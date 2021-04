ETV+ annab tugitoolidetektiividele võimaluse lahendada Djatlovi kuru mõistatust. Kavas on idanaabrite uus kaheksaosaline seriaal „Surnud mägi: Djatlovi kuru juhtum” ja neljaosaline dokumentaalsari „Djatlovi kuru mõistatus: tõekütid”.

Mõni lahendusvariant näib usutavam, kuid igale versioonile on ka vastuargumente. Selge on, et filmitegijad (sama produktsioonifirma on teinud ka dokumentaalsarja) suhtuvad juhtumisse ja prototüüpidesse austuse ja armastusega ning väitega, et „kunstitõde on kõige olulisem”.