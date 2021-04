KIIRANALÜÜS | Villu Zirnask: mitte valgusfoorikava, vaid rohelise tule näitamise plaani on Eestil vaja

On väga hea, et Kallase kavas on lõpuks ometi selge sõnaga välja öeldud, et koroonaviiruse levikust põhjustatud olukord ei ole ainult tervishoiuküsimus, vaid sellel on ulatuslikum sotsiaal-majanduslik mõju. Juba praegu võib arvata, et kriisi laiem sotsiaal-majanduslik kahju ületab kitsalt koroonakahjusid.

Ka Kallase kavast leiab selle kohta fakte, aga kahjuks alles kava sabast, milleni koroonapaniköörid lugemisega ei pruugi jõuda. Noppisin sealt mõned kõnekamad kohad välja: