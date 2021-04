Ekspress Grupi ja Omniva endine tippjuht Andre Veskimeister loobus vaktsineerimisjuhi kohast, Kiik hakkab otsima projektijuhti

Veskimeister ei soovinud läbirääkimisi ja loobumispõhjust kommenteerida, vaid möönis napilt, et temaga on sel teemal vesteldud. Riigi poolt pidasid temaga läbirääkimisi haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad.

Delfile ja Eesti Päevalehele teadaolevalt on juba kuid püütud töö- ja terviseministeeriumile selgitada selle ametikoha vajalikkust ja möödapääsmatust, kuid nii minister kui kõrgem ametkond on sellele vastu seisnud.

Veel eelmisel nädalavahetusel vastas Kaja Kallas küsimusele, miks pole Eestis määratud vaktsineerimise eest vastutama eraldi inimest või tiimi, et selleks persooniks on Tanel Kiik ja tema kõrval on eraldi komisjon.