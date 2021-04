KUULA | Kas vandenõuteooriad kaovad koos koroonaga? Vaevalt

Kuigi riigikogu ees toimuvad juba nädalapäevad elukutseliste valetajate organiseeritud protestid ning aina enam kasutajaid lülitab end Facebookist välja, sest sealne sein koroonavandenõusid näib lõputu olevat, tasub vaadata tulevikku.

Kas faktikontroll kaotab oma otstarbe, kui koroonakriis seljatatud? Tõenäoliselt mitte. Kriis on meile näidanud, kui vastuvõtlikud on inimesed emotsionaalsetele valedele ning kuidas otsitakse keerulistele probleemidele lihtsaid lahendusi. Just see tõotab, et järgmised valimised tulevad infomullide ning valeväidete osas eriti killustatult.

Saates arutles Eesti Päevalehe faktikontrolör Triinu Jõgi selle üle, kuidas inimesed oma emotsioonide lõksu langevad ning valesid uskuma jäävad. "Ma arvan, et inimesed ei saa emotsioone täiesti välja lülitada, meie arusaamad kujunevad meie läbielamiste põhjal. Aga on oluline, et me suudaks vahet teha, kus tehakse näiteks identiteedipoliitikat ja kus emotsionaalsed väited lähevad isiklikuks ja ründavaks," tõi ta näited sellest, kuidas faktikontroll eristab väiteid.

Lõhestumine on paratamatu tekkima olukorras, kus emotsioonid faktid üle kaaluvad, kuid Jõgi avaldas valimiste olukorras lootust, et senisest veelgi enam hääletavad inimesed selle pealt, mida nad on näinud ühiskonnaga toimuvat.

Seejuures peavad otsuse langetama just valijad, sest Jõgi hinnangul on valetamist keeruline teiste mehhanismidega karistada. Kuula lähemalt juba saatest, kas valimisvaled on alanud ja mida igaüks infodeemiast endaga kaasa võtta saab.