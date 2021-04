„Isal oli kogu aeg kõik korras ja nüüd järsku tuli gangreen.” Mis on valesti Eesti hooldekodudega?

Muidugi on üksikjuhtumeid, kus vanainimese mähe on lihtsalt ükskõiksusest või hooletusest vahetamata jäetud, kus inimesele ei anta vett, et ta vähem urineeriks. „Seal tuleks lihtsalt peksa anda,” sõnas Iva kujundlikult.

„Aga mis oli põhiline probleem? Kui eakatega ei suhelda nagu inimesega. Ei pakuta tegevusi, on väga karmid keelud ja käsud. Majja kedagi ei kutsuta, mingeid ühistegevusi peale jõulude tähistamise ei tehta,” tõi Iva esile. Tema sõnul eristab see, kas hooldealuse päevadele antakse sisu, ka head ja halba kvaliteeti.

On hooldekodusid, kus kõik sujus hästi enne pandeemiat ja sujub sellegi ajal, ning on hooldekodusid, kus pandeemia ajal mõtlevad lähedased pidevalt: kas kallil pereliikmel läheb ikka hästi, on ta hoitud ja hooldatud? Pole vahet, kas ise oled ühiskonnas tuntud või tundmatu, kas lähedane on kallis või soodsamas hooldekodus.

On hooldekodusid, kus kõik sujus hästi enne pandeemiat ja sujub sellegi ajal, ning on hooldekodusid, kus pandeemia ajal mõtlevad lähedased pidevalt: kas kallil pereliikmel läheb ikka hästi, on ta hoitud ja hooldatud? Pole vahet, kas ise oled ühiskonnas tuntud või tundmatu, kas lähedane on kallis või soodsamas hooldekodus.

Perearst reageeris Toomi kõnele kiiresti ja kutsus isale kiirabi. Haiglas tehti isale kolm vereülekannet, sest hemoglobiini tase oli 40. „Selline aneemia tekitab hingamisraskusi ja arsti sõnul on välistatud, et selline seisund tekiks inimesel mõne tunni või isegi päevaga,” rääkis Toom.

Europarlamendi liige Yana Toom läks ühte Eesti kallimasse eakatekoju Benita Koju oma isa vaatama mullu 1. juunil, esimesel lahtioleku päeval pärast karantiini. Vaatepilt oli halb: isa hingeldas raskelt, oli näost kollane, ei suutnud toolilt tõusta, kuigi liikus muidu kõrvalabita, hoidis peast kinni. „Pöördusin hooldekodu töötaja poole küsimusega, miks ei pöörata tähelepanu inimese ilmsele tervisehädale. Sain vastuseks, et Benital pole arsti, ainult õde, ja kui ma arvan, et isale oleks arstiabi vaja, peaksin korraldama talle perearsti vastuvõtu ehk viima ta arsti juurde,” meenutas Toom.

„Minu ema ei surnud koroonasse. Ta suri kroonilistesse haigustesse, mille ägenemine koroonaviiruse tõttu oli hooldekodu poolt jäänud tähelepanuta ja selle vastu abi otsimata,” nentis Marge. Ta usaldas ja lootis, et ehkki teda ei lubatud üle kuue kuu ema külastama, jälgivad hooldekodu töötajad ema tervislikku seisundit ja võtavad vajaduse korral perearstiga ühendust. „Kahjuks ma eksisin! Minuga kogu selle aja jooksul ühendust ei võetud ja tervisliku seisundi muutumise kohta ei antud infot ka siis, kui ise helistasin. Nagu hiljem selgus, ei tehtud seda ka perearstiga. Ainukesed teated hooldekodust oli vaid kohamaksumuse tõusust teavitamine ja info selle kohta, et isegi pakke ei võeta enam vastu.”

Kui ema juunis kiirabiga haiglasse intensiivravipalatisse aparaatide alla viidi, ütles teda vastu võtnud arst hiljem Margele: see on kuritegelik hooletus, mis teie emaga hooldekodus tehti. Südamepuudulikkus, rütmihäired, töötamise lõpetanud neerud. Keegi hooldekodust polnud õigel ajal reageerinud ja ema kroonilised hädad lasti kontrolli alt välja. Haiglast ema enam välja ei saanudki, ta suri juunis.

Kui ema kiirabiga haiglasse intensiivravipalatisse aparaatide alla viidi, ütles arst: see on kuritegelik hooletus.

Ta tõi esile perearsti väljastatud saatekirjale märgitud diagnoosid, muu hulgas kopsude kohta, ja viitas, et aneemiaga on Toomi isa varemgi kimpus olnud. Tema sõnul ei jõudnud nendeni arstidelt korraldusi näiteks vereanalüüse võtta. „Pansionaadi õed konsulteerivad, juhul kui pansionaaditeenusel olev inimene pöördub oma probleemiga nende poole, kuid terviseseisundit jälgitakse plaaniliselt perearsti või eriarsti poolt. Loomulikult jälgib hoolduspersonal muudatusi toimetulekus ja terviseseisundis ning vajadusel kaasab õe. Valu või nõrkuse üle teie isa ei kurtnud. Vererõhunäitajad olid pansionaadis olemise ajal normi piires,” vastas Vaksman Toomile.

Toomile vastas Villa Benita AS-i juhatuse liige Marilin Vaksman. Ta selgitas, et kõigil elanikel on võimalik pöörduda õe konsultatsioonile kindlatel kellaaegadel seitse päeva nädalas. Inimese tervishoiuteenuse korraldavad lähedased koos pere- või eriarstidega. „Personali roll on toetada eakat igapäevase toimetuleku säilitamisel või parendamisel. Olukorras, kus näitajad, mida pansionaadis mõõdetakse (vererõhk ja temperatuur), olid normi piires ja kui inimene ise ei kaeba millegi üle, käib kolm korda päevas kõrvalise abita söömas, suhtleb teiste elanikega jne, pole personal näinud vajadust täiendava meditsiinilise tähelepanu järele,” selgitas Vaksman.

Toomi isa viibis mitu päeva intensiivis ja põdes kahepoolset kopsupõletikku. Nädalapäevad hiljem käis lapselaps Benitas vanaisa asjadel järel. Ta avastas, et öökapi sahtlid olid räpased, moosiga kokku kleepunud ega avanenud seetõttu hästi. Moosi-mahla laigud olid ka juhtmetel ja pistikutel. 1. juunil käies nägi Toom, et isal olid jalas räpased dressipüksid. „See kõik on tõeliselt kurb,” kirjutas Toom kohe hooldekodule. „Ilmselt te mõistate meie otsust Benitaga mitte jätkata, kuid ma tänan karantiinieelsete kuude eest, kui isa oli oma eluga teie juures väga rahul.”

Arsti sõnul on välistatud, et selline seisund tekiks inimesel mõne tunni või isegi päevaga.

Toomi sõnul polnud see karantiini tingimustes asjakohane selgitus. Toom usub, et isa ei kaevanud millegi üle, sest oli üldiselt kannatlik.

Kui isa sai haiglast välja, pani Toom ta Pihlakodusse. Seal jõudis vana mees olla mõned päevad, aga teenindust hindas Toom väga. „Õde helistas mulle iga päev, kirjeldas isa seisundit, muretses. Nad kutsusid talle kiirabi, kui nägid, et asi läheb halvemaks. Olen neile väga tänulik. Isa lahkus kuus nädalat pärast seda, kui viisin ta Benitast minema, ei saanud seekord haigusest jagu. Ma saan aru, et keegi pole surematu, aga see suhtumine Benitas lihtsalt rabas,” nentis Toom.

Saatsime Benitast rääkiva lõigu Vaksmanile lugeda. Ta tunnistas, et kevadel oli tõesti üks arusaamatus, ent arvas, et see sai omavahel suheldes klaariks.

Vaksman väljendas kahetsust, et ühe inimese osalt negatiivne kogemus jõuab leheveergudele, samal ajal kui enamik Benita Kodus elavaid inimesi ja nende lähedasi on nendega rahul. „Võtame kriitikat väga tõsiselt ja püüame sellistest olukordadest alati õppida. Möödunud aasta kevad oli kõikide jaoks raske. Hooldekodud elasid (ja elavad praegugi iga päev) koroonapuhangu lahvatamise hirmus, lähedastega kohtumised olid keelatud. Tagantjärele on loogiline, et üle mitme kuu oma eakat vanemat nähes märkab lähedane isa näoilmest rohkem kui päevast päeva temaga karantiinis viibiv töötaja,” tõdes Vaksman.

Ta lisas, et nüüd on külastuskeelust olenemata kohtumised õues lausa soovituslikud ja toas eriloaga võimalikud. Niisamuti pöördutakse nüüd arstide poole kindlasti pigem rohkem kui vähem. „Meie jaoks on väga tähtis, et inimestel oleks meie juures veedetud aeg võimalikult täisväärtuslik ja täis meeldivaid emotsioone ning nende lähedastel oleks praegusel heitlikul ajal hingerahu, et nende lähedased on hoitud ja heades kätes.”

Üleöö tekkinud gangreenioht