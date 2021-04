KULTUURIBIIT | Muusik Hanna Martinsoni aka LeHANNA playlist

Leslie Laasner lisab, et tema jaoks kroonib antud lugu minidiivalik attitude ja arusaamatust täis igatsus. “Tavaliselt sünnivad lood kiiresti ja iseenesest, mingitsorti lihtsa ja värvikate kujunditega loo jutustamise alustel, olgu formaadiks siis muusika või mõni muu kunstivorm,” täpsustab autor Leslie.

Lovebirds – Want You In My Soul

Lugu, mis liigutab mind pealaest jalatallani, pisarateni välja. See on armastuse viis, mis väljendub minu jaoks igas selle loo sekundis. Originaalis on sellel lool väga pikk sissejuhatus enne, kui põhikäik su jalust maha niidab. Igatsen seda varahommikust päikesetõusu mõnel suvisel festivalil, kus kuuled juba kaugelt veel mängiva loo sees vihjeid, et just see Lovebirdsi hitt on DJ järgmine valik. Külmavärinad. Uhhhh!!!!!

Banks – Brain

Lõikab teravalt ja hoolib hellalt. Banksi muusika on läbinisti naiselik, mõjudes võimestavalt ja julgustavalt. Oma mõtete ja harmooniatega võtab jalust nõrgaks. Ma ei saa jätta märkimata ka tema lugusid “Alibi”, “Goddess” ja “This is what it feels like”. Naised – kohustuslik kuulamine. Mehed – rangelt soovituslik.

The Weeknd – Privilege

Artist, kelle kontserdikülastus on mu wish list’is olnud aastaid. Armastan eriti The Weekndi algusaja muusikat, kuigi ei saa salata – mees oskab üllatada ka oma igal uuel sammul. See pahapoisi imidž igatsuse ja kahetsuse mahlas mõjub vastupandamatult. Geniaalne.

Soulja Boy – Kiss Me Thru The Phone

Ma ei tea, kas mul peaks olema piinlik, et selle loo siia panin, aga stoori on järgmine. Mul on üks 2000ndate playlist, mida aeg-ajalt nostalgiliselt külastan. Panin mängima sellesama Soulja Boy laulu ja üllatuseks oli mul iga viimane kui sõna peas. Ma arvan, et paremat väljendust ühe loo fännamisest on raske leida. Meenub isegi seik, kus sõbrannadega enne muusikatunni algust õpetaja arvutist selle loo valjult mängima panime ja täiest jõust kaasa laulsime. Head ajad, head ajad.