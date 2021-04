Muusikud astuvad põlengus hävinud helitehnikast hoolimata lavale

Arvatavasti maja neljanda korruse elektrijuhtmetest alguse saanud tulekahjus said kõige rohkem kannatada bändide Kannabinõid, Dreamkrusher, Estoner ja Juur tehnika: võimud, trummikomplektid, kabinetid, kitarrid. Kõik on Eesti rokimaastikul tuntud nimed ning esinenud ka välismaal.

Von Krahli Teater andis oma saali ja puuduva tehnika, et ära jäänud live kannatada saanud bändide toetuseks ikkagi ära teha. „Teie õnneks kärsahais ekraanide ja kõrvaklappide kaudu ei levi,” seisab kontserdi tutvustuses. Muidugi on võimalik bände toetada, ostes nende muusikat. Ent kontsert ise on tasuta, soovi korral saab esinejaile annetada endale sobiv summa.