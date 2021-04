1006 koroonasurma | Mõned surnuaiad on täitunud sadade värskete hauakääbastega, kalmistute töötajad pole säärast olukorda varem tunnistanud

Ida-Virumaal Raudi kalmistul haudu kaevanud kolm meest nendivad, et sel kevadel on tulnud rohkem tööd teha. „Mine vaata Narva-Jõesuu kanti, seal juba näed asju,” soovitas üksneist.

Narva-Jõesuu Riigiküla kalmistu. Lillemüüja tõdeb, et pole sellesarnast olukorda varem näinud.

„Mõni päev on lausa kümme matust, vahel neli-viis korraga. Täitsa lõpp!” märkis müüja, kes on seal kaheksa aastat tegutsenud. Riigiküla kalmistu värskeimal osal laiutab küngas, mis omakorda kaetud hauakääbastega. Kõik kääpad on pärgade ja lilledega kaetud. Sadakond uut risti-hauakivi, millel lahkunu viimane hingetõmme märgitud 2020. või 2021. aastaga. Üksikud ristid viitavad, et mõnepäevase vahega surid abikaasad.