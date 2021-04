Kahepäevaste vahedega surid ema, isa ja poeg. Koroonaviirus võttis terve perekonna

„Mul on Eestis palju sõpru ja sugulasi. Kuulen neilt, et inimesed ei võta koroonaviirust tõsiselt, paljud ei usu, et see olemas on. See on minu jaoks täielik šokk. See on vastutustundetu. Minu arusaamise järgi vastutame kõik üksteise eest. Ma tean paljusid haigeid inimesi, paljud on seda haigust normaalselt põdenud, kuid on ka teisi – teiste haigustega ja riskirühma kuuluvad inimesed. Nagu näiteks Liidia – tal oli vähk. Peate mõtlema selliste inimeste peale, mõne jaoks on koroonaviirusega nakatumine võrdne surmaga. Loodan, et see lugu näitab inimestele, et nad peavad võtma vastutuse ja mõtlema ka teistele. Ma ei saa siiani aru, kuidas see kõik juhtus,” võtab Anastasija toimunu kokku.