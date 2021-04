Mart Võrklaev: riigikogulastele tehtud kõnedes ja saadetud sõnumites ähvardati peksu ja kuulidega

Eelmise nädala esmaspäeval laekus minu ja kõigi teiste riigikogu koalitsioonisaadikute postkasti üle 10 tuhande samasisulise e-kirja. Need olid genereeritud aadressilt https://viralhelp.me/ru/.

Võib-olla see definitsioon pole täpne, aga mulle tundub, et sellelt venekeelselt aadressilt pandi pea kõigi riigikogu liikemete suunal tööle küberrünnak.

Teisipäevaks hakkas laekuma erinavate inimeste aadressitelt kirju, mille sisu oli pea identne. Vaid mõni üksik saatja oli lisanud ka oma nime. Tänaseks on neid mul postkastis ligi 400.

Kirjades väljendatakse muret Eesti ja demokraatia pärast. Olen näinud ka kirja, mis õpetab ja innustab riigikogu liikmetele masspostitusi saatma. Seda jagatakse ka Facebookis.

Alates neljapäevast kogunevad riigikogu ette inimesed plakatitega, kus on saadiku pilt, nimi, mobiilinumber ja e-post.