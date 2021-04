EESLIINI KANGELASED | Inimene võib olla nii enda parim sõber kui ka enese suurim vaenlane

Meie koolil on olnud õnne sellel talvel üsna vähe distantsõppel olla, kuid üha kasvavad kevadised haigestunute numbrid saatsid ühel hetkel ka meie õpilased taas julmalt kodudesse. Ühest küljest oleme sarnases olukorras nagu aasta tagasi, aga meil on pisut suurem kogemustepagas. Tunneme nüüd paremini veebi- ja hajaõppe iseärasusi, teame nippe, mis töötavad ja võtteid, mis toetavad. Ja me olime valmis selleks, et see kõik võib uuesti juhtuda!

Üheks prioriteediks oli see, et keegi ei jääks oma murega üksi. Minu arvates on keerukal ajal eriti oluline, et kollektiiv ühtse meeskonnana toimiks ja ka kodudes töötades tuleb leida võimalusi ühenduse hoidmiseks. Õpetajate infovahetunnid muutsime videokoosolekuteks ja niisama lobisemiseks tekitasime Messengeri grupi Õpetajate tuba. Me pöörasime palju tähelepanu sellele, et igapäevane õppetöö korraldus oleks üheselt ja selgelt arusaadav nii õpetajale kui kodule. Kui kõik muu on uudne ja muutuv, siis kindel töökorraldus on miski, mis segasel ajal kindlama tunde annab.

See hetk möödunud kevadel, kui avastasin end tundi andmas tavapärase klassiruumi asemel koduse kirjutuslaua tagant, ei mõjunud minu jaoks ehmatavalt. Ometigi olin ühtäkki ilma jäänud kõikidest tavapärastest töövahenditest ning ainsaks sidemeks minu ja õpilaste vahel oli jäänud internet. Kuigi informaatika ja õpetamine veebi vahendusel võivad tunduda esmapilgul hästi sobivate paarilistena, on tegelikkuses päris pöörane õpetada ilma arvutiklassita näiteks loovtöö raporti vormistamist. On terve hulk asju, millele on vaja tähelepanu pöörata, aga mida läbi digikanalite lihtsalt ei näe.

Näib aga, et see kevad on palju keerukam kui varasem. Näen, et mu särasilmsetest õpilastest on õpihimu kadumas ja tunnen tõsist muret nende vaimse tervise pärast. Nad on väsinud, nad vajavad õpetaja tuge ja kaaslaste lustlikkust. Näen, et mu kolleegidki on väsinud pidevast erinevate reeglitega kohandumisest ning tunnevad suurt puudust tavalise koolieluga kaasnevast igapäevasest saginast. Aina tihedamini löövad emotsioonid üle pea ja ütleme üksteisele asju, mida tegelikult ei mõtle.

Tunnen ka ise, et on tõepoolest raskem kui mullu. Mured, mida igapäevaselt lahendada tuleb, on tõsisemad ja keerukamad. Panin aasta tagasi kirja oma mõtted distantsõppe kohta ja tõdesin toona, et ekraanil helendavate pikslite vahele kipuvad kaduma minema head soovid, tunnustus, motivatsioon, huvi aine vastu ja usk õpilase hakkama saamisesse. Täna neid ridu kirjutades mõtlen õpilastele, kellega päeval rääkisin sellest, kui keeruline on kodus leida õpimotivatsiooni, sundida end üleüldse õppimise lainele, kirjutama järgmist e-kirja õpetajale või avama taas mõnd keskkonda ülesande esitamiseks.

Mõtlen neid ridu kirjutades ka õpetajatele, kes näevad oma arvutites aina piiranguid ja suuniseid, esitamata ülesandeid, valesti täidetud töölehti, tundmatus formaadis faile, lapsevanemate murelikke kirju ning tunnevad seejuures paratamatult pinget, et hoolimata kasvanud töökoormusest ei ole ikka piisavalt hästi.