Seeder Parempoolsete plaanist: nad on ajalukku kinni jäänud

Neljapäeval avaldas Eesti Päevaleht Isamaa-sisese Parempoolsete ühenduse plaani pealkirjaga „Toome Isamaa tagasi”. Ühendus esitas plaani Eesti vanima erakonna Isamaa taaskäivituseks.

Mida arvab sellest erakonna esimees Helir-Valdor Seeder? „Mulle tundub, et manifesti autorid on jäänud ajalukku kinni. Täna on Eesti ja Euroopa Liidu ees hoopis teistsugused väljakutsed, kui nad väitsid olevat. Räägitakse väärtustest ja eesmärkidest, mis on juba saavutatud,” ütles Seeder. „Midagi pole valesti, aga jääb arusaamatuks, mille vastu täpselt ollakse ja kust need muudatused siis peaksid tulema.”

Parempoolsete manifestile ei ole suuri kiidusõnu jaganud ka teiste parteide esindajad. „Kindlasti on paljudel poliitikahuvilistel põnev seda nägemust lugeda, kuid tavalisel inimesel võib tekkida küsimus, et miks üks osa Isamaa erakonnast ajalehe vahendusel Seedriga suhtleb. Palju mõistlikum oleks omavahel kokku leppida, kas ollakse EKRE-light või mitte. Loomulikult, kui ma võrdlen Isamaa viimaste aastate tegemisi, on Parempoolsete nägemus oluliselt sümpaatsem,” ütles Parempoolsete avaldatud plaani kohta sotsiaaldemokraatide aseesimees Lauri Läänemets.